26 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что коллективный Запад и официальный Киев не согласятся на условия мира, которые попытается навязать Россия.

Оксана Переможенко, , 19:26 — REGNUM Коллективный Запад и официальный Киев не согласятся на условия мира, которые попытается навязать Россия. Об этом в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Олаф Шольц Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем», — приводит слова канцлера ФРГ ТАСС.

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Заявление немецкого канцлера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Россию не заботит согласие Запада.

«Они просто с миром не согласны», — написал Vitalik.

«Надо Германии отрубить газ», — призвала Katya.

«А мы их спрашивать будем, что-ли? Мы в своей песочнице, торгуя с Азией, поживём», — отреагировала Людмила.

«Нет, надо отрубить газ и нефть», — ответил ей (Katya) Michael A.

«Да и пусть не соглашается, это их проблемы», — пишет Андрей Г.

«Правильно, поэтому не будет Украины», — отреагировал один из участников обсуждения.

Орёл Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Придется согласиться. Историю пишут победители», — добавил Bloodwaid.

«России не требуется ничье согласие в отстаивании своих интересов!» — прокомментировала Наталья.

«Нравится — не нравится, терпи моя красавица», — В. В. Путин», — не без юмора написал Алексей.

«Полагаю, Запад никто не спрашивает», — считает Vlad.

«Надеюсь, когда все закончится, коллективный Запад никто и не спросит», — отметила Irina Donetsk.

«Что-то я не помню, чтобы Путин просил у Запада согласия на что-то в ходе проведения нашей специальной военной операции против украинских нацистов», — написала Ирина.

«Потому что мы, как идиоты, приняли добровольно эти правила в 90-х. И следовали им, как бараны, хотя все остальные их нарушали постоянно. Ну вот так к нам и относятся. Надеюсь это в прошлом», — отметил Олег К.

«Не соглашайтесь. Вы же и в рублях за газ не платите», — иронизирует Дмитрий.

«Поздравим. Отрицание — первый шаг к принятию», — комментирует слова канцлера ФРГ Denis L.

«На Западе зачастую не соглашаются даже с принадлежностью к полу, с которым родились, так с чего бы нам беспокоиться об их согласии на мир между Россией и Украиной», — иронизирует один из комментирующих.

«Он, видимо, забыл, как получил его дед по зубам…» — подытожила Вика.