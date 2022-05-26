Вашингтон, 26 мая, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Представители Республиканской партии в Сенате США готовы заблокировать законопроект Демокартической партии по борьбе с внутренним терроризмом, предложенный в качестве ответа на инциденты с массовой стрельбой, сообщает 26 мая Reuters.

Борьба республиканцев с демократами

Проект является потенциальной предпосылкой к ужесточению законодательства о праве на владение оружием. Он также предполагает объединение работы федеральных агентств для совместно отслеживания терроризма на территории США, включая инциденты, связанные с расизмом.

Законодатели приготовились провести голосование спустя два дня после массового расстрела в начальной школе Техаса, в результате которого погибли 19 детей и два учителя.

Участвшиеся случаи со стрельбой разжигают горячие дискуссий в Конгрессе по поводу того, как можно предупредлить насилие, однако на практике никаких действий не предпринимается. В первую очередь это связано с глубинным межпартийными расхожедниями в вопросе о праве на владение оружие.