Сараево, 26 мая, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Великобритания не может ожидать от Боснии и Герцеговины, что та отправит вооружение или военное оборудование на Украину без соответствующего решения президиума БиГ. Об этом заявил член президиума БиГ от Сербов Милорад Додик 26 мая после встречи с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

twitter @oleksiireznikov Самолет из США с партией вооружения для Украины

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По словам Додика, поставка вооружения из БиГ на Украину без одобрения президиума была бы равна контрабанде.

«Этого, конечно, не произойдёт без решения президиума. А если поставка будет проведена каким-то другим способом, тогда это будет контрабанда оружия, независимо от того, кто это сделает», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.

Лидер сербов в БиГ добавил, что Запад готов вести войну с Россией до последнего украинца и пытается мобилизовать и других, требуя и от БиГ подключиться к этому конфликту. По словам Додика, представитель Великобритании просила от БиГ отправить на Украину помощь вооружением и военным оборудованием.

Напомним, что 19 мая канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона опубликовала заявление, в котором говорится о планах Великобритании продолжить поставлять на Украину вооружения. В сообщении было отмечено, что Лондон сформирует новый пакет помощи для Киева.