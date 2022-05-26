София, , 18:36 — REGNUM В Софии на 79-м году жизни скончался известный спортсмен, трёхкратный чемпион Европы по вольной борьбе, мастер спорта международного класса Эньо Тодоров. Об этом 26 мая сообщает БНР.

Вольная борьба в Древней Греции

Согласно предварительным данным, смерть Тодорова наступила по естественным причинам. Ранее спортсмен перенес несколько тяжелых заболеваний. Прощание с Тодоровым состоится 29 мая в Софии.

Тодоров вошел в историю спорта как создатель «болгарской борцовской школы». Его стиль ведения поединка был объектом изучения специалистов в десятках стран мира.

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