София, 26 мая 2022, 18:36 — REGNUM В Софии на 79-м году жизни скончался известный спортсмен, трёхкратный чемпион Европы по вольной борьбе, мастер спорта международного класса Эньо Тодоров. Об этом 26 мая сообщает БНР.
Согласно предварительным данным, смерть Тодорова наступила по естественным причинам. Ранее спортсмен перенес несколько тяжелых заболеваний. Прощание с Тодоровым состоится 29 мая в Софии.
Тодоров вошел в историю спорта как создатель «болгарской борцовской школы». Его стиль ведения поединка был объектом изучения специалистов в десятках стран мира.
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