В Софии скончался известный болгарский спортсмен Эньо Тодоров
София, 26 мая, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В Софии на 79-м году жизни скончался известный спортсмен, трёхкратный чемпион Европы по вольной борьбе, мастер спорта международного класса Эньо Тодоров. Об этом 26 мая сообщает БНР.
Вольная борьба в Древней Греции
Согласно предварительным данным, смерть Тодорова наступила по естественным причинам. Ранее спортсмен перенес несколько тяжелых заболеваний. Прощание с Тодоровым состоится 29 мая в Софии.
Тодоров вошел в историю спорта как создатель «болгарской борцовской школы». Его стиль ведения поединка был объектом изучения специалистов в десятках стран мира.