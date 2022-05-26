Москва, , 18:32 — REGNUM В случае если Запад все-таки сможет добиться объявления России технического дефолта, это никак не скажется на простом населении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя решение властей США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по российскому государственному долгу.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Единственным последствием этой меры может стать небольшое снижение курса рубля. Причем это будет носить кратковременный характер.

«Никак не скажется. Эмоционально рубль на короткое время может временно снизиться. В нынешних условиях такой дефолт — ни холодно, ни жарко», — сказал Хестанов.

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