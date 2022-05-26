Рига, , 18:32 — REGNUM Если нацистская элита Латвии добьется снова советских памятников, позор ляжет на Россию и на русских в Латвии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 26 мая, комментируя решение парламента Латвии.

Памятник освободителям Риги. Латвия Kalnroze

Как сообщалось ранее, депутаты утвердили в первом чтении законопроект, обязывающий муниципальные власти в срок до 15 ноября снести советские памятники, в том числе памятник Освободителям Риги.

« Латышской нацистской элите не откажешь в последовательности в движении к её человеконенавистническим целям. Называю ту группу латышей, которая сегодня управляет Латвией под крылом англосаксов, нацистами с полным основанием: их задача — сделать из Латвии мононациональное государство, причем сделать его насилием: навязав свою национальность и свою национальную идеологию другим проживающим в Латвии народам. Война, которую они объявили советским памятникам — памяти о победителях германского нацизма и его союзников, среди которых были и латышские эсэсовцы и коллаборационисты, — это только часть этой насильственной политики, этого тоталитаризма. Это выражение их относительной силы, которую они взяли в латвийском социуме, и их слабости одновременно: серьёзно воевать с хранящей память о победителях нацизма Россией они не смеют, «отыгрываются» на мёртвых.

Поражаюсь нашему правительству, президенту. Они много говорят о значении Бессмертного полка, а когда солдат этого полка пинают в Латвии, они бездействуют. Со времени принятия в Латвии закона о сносе Монумента воинам-освободителям в Риге прошло две недели и — молчок, бездействие. Где заведённые уголовные дела по статье 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации? Где обращения о розыске преступников, пролоббировавших и принявших этот закон, адресованные странам, с которыми у нас есть договоры о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче? Сделайте хотя бы это, если сейчас мы не в силах остановить движение нефти в Вентспилс!