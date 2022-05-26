Рига, , 18:32 — REGNUM В связи с заметным ростом цен на полках магазинов Латвии кардинально изменится ассортимент продуктов питания, заявила латвийскому гостелевидению LTV руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

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«Во второй половине лета и осенью содержимое полок изменится очень радикально — то, что мы видим в магазине. Никому не нужны полки, полные продуктов, которые невозможно купить», — заявила она.

По ее словам, «надо понимать, что такого выбора, как раньше, не будет. Действительно ли нам нужно восемь видов риса и пять сортов картофеля?». При этом Гулбе подчеркнула, что опасаться исчезновения каких-то конкретных продуктов питания из торговли не стоит: «Мы все основные товары увидим, об этом не надо беспокоиться».

Представительница Института агроресурсов и экономики Латвии также отметила, что производители продуктов питания Латвии и остальной Европы в настоящее время ищут пути удешевления конечной продукции, так как стремительный рост цен на энергоносители и другие производственные издержки нельзя автоматически включать в цену продукта.

Так, по ее словам, ведется поиск более дешевой упаковки, вносятся коррективы в перевозку товаров, в рецептуре продуктов ищутся более дешевые, но не худшие альтернативы.