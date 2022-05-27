Москва, , 08:00 — REGNUM 31 мая 2022 года в 12:00 в пресс-центре REGNUM состоится круглый стол «Калининградская область в условиях санкций. Возрастающие риски».

Круглый стол «Калининградская область в условиях санкций. Возрастающие риски» Иван Шилов © ИА REGNUM

Темы для обсуждения: интересы европейских стран к региону, рисковый транзит, порты, новая гигафабрика, экология, альтернативная энергетика, развитие туризма в условиях усложнившейся доступности региона.

В круглом столе примут участие:

Колеров Модест Алексеевич, главный редактор ИА REGNUM; Журавлев Дмитрий Анатольевич, ведущий круглого стола, научный руководитель Института региональных проблем; Петров Вадим Олегович, статс-секретарь Экологической палаты России; член Общественного совета Росгидромета; Нилов Олег Анатольевич, депутат Государственной Думы от Калининградской области (по видеоконференцсвязи); Толмачев Андрей Сергеевич, директор Корпорации развития Калининградской области; Стремидловский Станислав Михайлович, шеф-редактор ИА REGNUM; Демурин Михаил Васильевич, политический обозреватель ИА REGNUM.

К участию также приглашены представители комитетов Государственной Думы по энергетике и туризму, представители правительства Калининградской области, представители компании ТВЭЛ.

ИА REGNUM будет вести прямую трансляцию мероприятия на YouTube-канале.

Начало мероприятия: 12:00.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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