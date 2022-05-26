Киев, , 18:30 — REGNUM Партия самолётов Су-25 и вертолётов Ми-17 доставлена на Украину в разобранном виде, пишет 26 мая Foreign Policy.

СУ-25 ВВС Украины

Уточняется, что штурмовики разобрали «для доставки». Их помогла разобрать, пишет издание, «полевая группа в Восточной Европе».

В разобранном виде техника поступает на Украину для конспирации — чтобы у неё был другой статус доставки. Тогда нельзя будет сказать, что Запад поставил ВСУ военную технику.

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