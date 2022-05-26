Мехико, 26 мая, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил журналистам, что получил приглашение от США на саммит Америк, и, скорее всего, 27 мая примет решение о том, посетит ли он мероприятие, передаёт 26 мая Reuters.

Fuente.presidencia.gob.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Ранее Обрадор заявлял, что откажется от участия в саммите, который должен пройти 6–10 июня в Лос-Анджелесе, если на него не будут приглашены Куба, Венесуэла и Никарагуа.

Однако администрация президента США Джо Байдена все равно отказалась приглашать президента Венесуэлы Николаса Мадуро и представителей Никарагуа.

Белый дом еще не принял решения о приглашении правительства Кубы на встречу в Лос-Анджелесе, но сам президент Кубы Мигель Диас-Канель 25 мая написал в Twitter, что он «ни при каких обстоятельствах» не собирается посещать американский саммит.

Ранее несколько лидеров стран Северной и Южной Америк заявили, что они не будут участвовать в саммите, если на встречу не будут приглашены Куба, Венесуэла и Никарагуа.