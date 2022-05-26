Ростов-на-Дону, 26 мая, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В Ростовской области в течение 2022 года обеспечить жильём планируется 1111 детей-сирот. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

Между министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и 55 муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении из региональной казны 2,2 млрд рублей. Средства будут направлены на покупку жилья для сирот.

Дубовский, Заветинский, Милютинский, Обливский, Ремонтненский, Тацинский, Усть-Донецкий и Цимлянский районы, а также Зверево приобрели жильё для 313 человек.

В донском минстрое напомнили о важности контроля за состоянием уже приобретённых жилых помещений.