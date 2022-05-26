Москва, , 18:25 — REGNUM В российском сегменте интернет-сети создан Телеграм-канал «Будем жить!» (t. me/budem_zhit).

Жители Донбасса Andrew Butko

Главной задачей канала является информационная помощь беженцам, вынужденным переселенцам и жителям территорий, пострадавших от боевых действий.

Канал рассказывает о ходе восстановления нормальной жизни на территориях, уже освобождённых от нацистов, оповещает о мерах мерах поддержки и помощи беженцам, образовательных проектах и квотах в российских ВУЗах для студентов из ДНР и ЛНР.

Кроме того, при помощи канала можно восстановить связь с родственниками и земляками.

Для обратной связи, предложений, новостей или поисковых запросов можно обратиться по адресу: @budem_zhit_bot

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