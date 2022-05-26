Тюмень, 26 мая 2022, 18:24 — REGNUM В Тюменской области продлён запрет на посещение лесов до 16 июня. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Тюменский губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление. Продолжается запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора; на приготовление пищи на открытом огне, углях; на проведение пожароопасных работ; на использование пиротехнических изделий.
Государственными лесными инспекторами усилено патрулирование лесов. Для выявления нарушителей используются беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, запрет на посещение лесов из-за сложной пожароопасной обстановки действовал до 26 мая.
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