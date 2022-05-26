Тюмень, 26 мая, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Тюменской области продлён запрет на посещение лесов до 16 июня. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

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Тюменский губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление. Продолжается запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора; на приготовление пищи на открытом огне, углях; на проведение пожароопасных работ; на использование пиротехнических изделий.

Государственными лесными инспекторами усилено патрулирование лесов. Для выявления нарушителей используются беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запрет на посещение лесов из-за сложной пожароопасной обстановки действовал до 26 мая.