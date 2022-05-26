Москва, 26 мая, 2022, 18:23 — ИА Регнум. В случае технического дефолта Россия может столкнуться с рядом проблем, но они не будут существенными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя решение властей США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по российскому государственному долгу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Проблема в том, что формально для прохождения платежа необходимо действие со стороны американских банков. До недавнего времени банки получали лицензию на эти действия, а сейчас эта лицензия отозвана. Дальше большая интрига. С одной стороны Россия имеет деньги и желание заплатить, с другой стороны формально такая возможность отсутствует», — сказал Хестанов.

При этом для экономики России подобное решение существенных последствий не создаст, хотя определенный ущерб в виде судебных исков со стороны держателей ценных бумаг, выплаты по которым не прошли, всё же будет.

«Решение неприятное, но не катастрофическое. С практической точки зрения у России мало активов, которые могут попасть под какие-то ограничения. Поэтому большого материального ущерба ждать не стоит», — отметил Хестанов.

В свою очередь министерство финансов России заявило, что продолжит осуществлять выплаты по государственным долговым обязательствам, несмотря на ужесточение внешних ограничений. Об этом 25 мая заявили в пресс-службе ведомства.