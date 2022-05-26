Москва, , 18:23 — REGNUM Депутатам Госдумы следует дорожить высокой оценкой их работы со стороны избирателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с президиумом фракции.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Сегодня, надо сказать, наши избиратели оценивают очень высоко работу Государственной думы», — сказал Володин.

«Этим нужно дорожить, но это аванс. И хотелось бы, чтобы мы это понимали: (есть) запрос общества на ответственную работу, на то, чтобы принимались качественные законы», — отметил он.

При этом, по убеждению спикера Госдумы, невозможно повысить эффективность парламента без работы над дисциплиной.

«Нам избиратели платят за то, чтобы мы работали, а не занимались своей повесткой», — сказал он.

Госдума восьмого созыва с начала своей работы приняла уже 314 законов, сообщил также Володин.

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