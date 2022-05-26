Рига, , 18:21 — REGNUM В первом квартале 2022 года в Латвии произведено 13,5 млн литров алкогольных напитков, не считая пива, что на 22,2% больше по сравнению с первым кварталом 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Службы государственных доходов страны.

Алкоголь

Увеличение объемов производства в первом квартале наблюдалось в производстве вин — на 19,4%, в производстве напитков крепостью до 15% — на 92% и в группе прочих алкогольных напитков - на 23,9%.

Снижение объемов производства произошло в группе продуктов крепостью от 15% до 22% — на 2,3%, в группе ферментированных напитков крепостью до 6% — на 10,7% и в производстве ферментированных напитков крепостью выше 6% - на 24,8%.

С точки зрения абсолютного содержания алкоголя в напитках объемы производства в первом квартале увеличились на 28,3%.

В первом квартале нынешнего года в Латвии было произведено 21,5 млн литров пива, что на 27,3% больше, чем в первом квартале 2021 года

За весь 2021 год в Латвии было произведено 57,1 млн литров алкогольных напитков без учета пива, что на 12,2% больше 2020 года.