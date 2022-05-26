Чебоксары, 26 мая, 2022, 18:20 — ИА Регнум. В МВД по Чувашии обратились представители минприроды региона с просьбой провести проверку в отношении одной из фирм, поставившей тракторы в лесничества ряда районов в рамках госконтракта. У ведомства возникли сомнения по поводу надлежащего качества приобретённой техники, сообщается в телеграм-канале МВД по Чувашской Республике.

Трактор

Установлено, что предприятие, возглавляемое 40-летним жителем Чебоксарского района, выиграло аукцион, объявленный минприроды Чувашии на закупку трёх тракторов в рамках реализации национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов». По условиям контракта компания должна была поставить новую технику в Шемуршинский, Ибресинский и Чебоксарский лесничества. Однако, как выяснилось, тракторы были собраны из бывших в употреблении, восстановленных узлов и деталей. Ущерб, причинённый региональному бюджету, составил более 8 млн рублей.

Ленинский районный суд г. Чебоксары, рассмотрев материалы уголовного дела, признал фигуранта виновным и назначил ему 4 года лишения свободы условно с обязательством исполнения возложенных судом ограничений.

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