Рига, , 20:46 — REGNUM Латвийский актёр Ивар Калныньш уверен, что уехавшая из России Чулпан Хаматова вернётся на родину в ближайшее время. Об этом пишет портал StarHit 26 мая.

Чулпан Хаматова Кадр из интервью для «А поговорить?»

«Да и «великая» Зулейха-Хаматова, которая всё свои глаза не откроет, уже начала задумываться, а как исхитриться, чтобы вернуться в Россию, потому как тут всё дорого, а зарплата в театре у русофоба Херманиса и тысячи евро не наскребёт. Да и службы ответственные требуют её публичного выступления против России, а это, конечно, бесплатно… А Чулпаша, видать, не привыкла бесплатно проводить «творческие вечера"», — заявил актёр. Помимо этого, Калныньш признался, что не уважает артистов, которые покидают родину «громко хлопнув дверью, а возвращаются на цыпочках».

Ранее Ивар Калныньш публично отказался от какой-либо работы в России. По словам артиста, он «закончил все отношения» с россиянами.

Читайте ранее в этом сюжете: Яна Чурикова раскрыла причину своего конфликта с Киркоровым