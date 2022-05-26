Москва, , 18:14 — REGNUM Отход от западных образовательных лекал позволит выстроить четкую и гибкую систему высшего образования с ориентацией на сегодняшние вызовы и проблемы. Об этом заявила зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Наталия Косихина.

Наталия Косихина

«Именно переподготовка кадров, развитие научной и методической литературы, создание уникальных подходов к гуманитарным и техническим направлениям позволит улучшить систему в целом», — считает Косихина.

При этом сенатор предостерегает от революционных подходов к системе высшего образования.

«При этом стоит отметить, что ни в коем случае нельзя подходить к этому вопросу революционным путем — к сожалению, в нашей истории было немало примеров, когда конечные результаты были далеки от предварительных прогнозов», — рассуждает парламентарий.

В целом Косихина убеждена, что совместными усилиями можно будет выстроить независимую систему с лучшими традициями из Российской империи, Советского союза и современной России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр науки и высшего образования Валерий Фальков завил о выходе России из Болонской системы и начале разработки новых образовательных вузовских стандартов.

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