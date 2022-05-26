Пекин, 26 мая, 2022, 18:10 — ИА Регнум. США на протяжении шести лет проводят военные эксперименты над насекомыми, создавая большую опасность для всего мира, сообщает 26 мая китайское издание Global Times.

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По утверждению издания, проект был прдставлен в качестве меры для борьбы с возможной нехваткой продовольствия.

В частности, американские учёные планировали с помощью насекомых встраивать в растения модифицированные гены. На этот проект США выделили $45 млн.

Однако, по мнению китайских учёных, такие технологии могут быть применены в качестве биологического оружия.

Сотрудник Китайской академии сельскохозяйственных наук Жанг Дже заявил, что таким образом США получат возможность использования насекомых в качестве переносчиков смертельно опасных для растений вирусов.

Кроме того, неясно, при чём тут Пентагон и какое отношение военное ведомство США имеет к предотвращению голода? Гораздо вероятнее то, отмечают китайские учёные, что это направлено на получение возможности провоцировать гуманитарные катастрофы для решения внешнеполитических задач.

Таким образом, подчёркивает издание, программа Пентагона по использованию насекомых может являться нарушением Конвенции ООН о биологическом оружии.