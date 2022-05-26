Тюмень, 26 мая, 2022, 18:09 — ИА Регнум. В Тюменскую область надвигаются ливни и грозы, местами град. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Град

Ночью температура воздуха составит + 13…+ 18°C, днём + 19…+ 24°C. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

Дожди прогнозируются 28 и 29 мая. Обещанная ранее синоптиками жара не сбылась. Днём 25 мая температура атмосферного воздуха составила +16°…+23°С.