Сараево, , 19:23 — REGNUM Босния и Герцеговина — это нефункциональная и провалившаяся страна. Такое мнение высказал член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 26 мая после встречи с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

Милорад Додик DEMOKRATSKA STRANKA DS

«Я сказал, что БиГ нефункциональное государство, потому что здесь существует огромное иностранное влияние, в том числе британского правительства. Также я сказал, что бывший верховный представитель в БиГ Пэдди Эшдаун саботировал Дейтонское соглашение с помощью этого же правительства», — процитировал слова Додика телеканал РТРС.

Додик отреагировал на слова Трасс о том, что безопасность Молдавии, Грузии и Боснии и Герцеговины под угрозой, и что эти страны нужно защищать.

«Я, как член верховного командования в БиГ, не располагаю такой информацией», — сказал Додик.

Напомним, что Пэдди Эшдаун был назначен верховным представителем в БиГ в мае 2002 года. На этом посту он активно пользовался своими огромными полномочиями — в июле 2004 года Эшдаун снял со своих постов сразу 85 чиновников и партийных функционеров Сербской демократической партии (в том числе председателя парламента Республики Сербской).