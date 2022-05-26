Варшава, , 18:06 — REGNUM Задача руководства Польши — сделать всё, чтобы страна не граничила с Россией хотя бы на юго-восточном участке границы. Об этом заявил изданию polskatimes. pl министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Мариуш Блащак Premier.gov.pl

«Все указывает на то, что война будет длиться долго. Конечно, мы поддерживаем Украину, потому что свободная Украина — это свободная Польша. Мы делаем все, чтобы не граничить с Россией. Мы уже граничим с Россией — на севере с королевской (Калининградской – ред.) областью. Граница с Белоруссией тоже де-факто польско-российская граница, так как Белоруссия сегодня является частью России. Наша задача - сделать все, чтобы на нашей юго-восточной границе мы граничили с Украиной, а не с Россией», — передаёт слова Блащака «Польское радио» .

По словам министра, в ближайшее время планируется в дополнение к системам ПВО Patriot получить также американские оперативно-тактические ракеты HIMARS.

«Батареи Patriot представляют собой очень важный элемент противовоздушной и противоракетной обороны польского неба, но не единственный. Польская система Narew защищает нижний уровень польского неба, а что касается большей дальности, в этом году на вооружение польской армии поступят первые ракеты, которые будут дополнять Patriot. Это принципиальная задача — чтобы защита польского неба была целостной и взаимодополняющей. Конечно, мы готовим больше запросов и предложений. Одним из первых будет следующий запрос о ракетах HIMARS. Это ракеты с дальностью до 300 км. Первый дивизион этих ракет в следующем году поступит на вооружение польской армии. Будем заказывать еще», — рассказал Блащак.

Также министр посетовал на то, что Германия не передала Польше обещанные вооружения после того, как Польша предоставила свои Украине.