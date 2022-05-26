Москва, , 18:05 — REGNUM Зачистка территории завода «Азовсталь» в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР) показала, что на территории предприятия продолжают прятаться украинские боевики. Об этом 26 мая заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, на территории предприятия уже нашли несколько украинских боевиков, которые не сдались и попытались спрятаться от российский войск в подвалах «Азовстали».

«Насколько я понял, там трое или четверо, которые были вынуждены сдаться в плен, потому что они дальше не могли прятаться. Возможно там есть ещё. Со временем узнаем, сколько всего там пряталось», — сказал Басурин.

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