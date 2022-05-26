Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM Реконструкция старинного железнодорожного путепровода завершилась на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Смольного. Работы по реконструкции путепровода, построенного еще в 1917 году, начались в августе 2020 года. Теперь путепровод открыт для поездов.

Обновленный путепровод на Пулковском шоссе Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Церемония официального открытия объекта состоялась в Петербурге. По путям после реконструкции уже проехал грузовой железнодорожный состав.

«Завтра — день основания Северной столицы. Сегодня Российские железные дороги сделали большой подарок нашему городу — завершили реконструкцию железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Губернатор подчеркнул, что работы по реконструкции были выполнены за два года. Теперь путепровод будет украшением города как продолжение традиции ленинградской-петербургской архитектуры.

Ранее пересечение железной дороги с Пулковским шоссе создавало узкое место и затрудняло автомобильный трафик. Обновление путепровода позволит расширить Пулковское шоссе до четырёх полос в сторону города. Уже разрабатывается проект по переустройству разворота на дороге. Завершить все работы, связанные с Пулковским шоссе, планируют к концу 2023 года.

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