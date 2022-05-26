Москва, , 20:44 — REGNUM Российская телеведущая Яна Чурикова объяснила, почему поссорилась с певцом Филиппом Киркоровым. Об этом пишет информационное агенство «РИА Новости» 26 мая.

Яна Чурикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Чуриковой, поводом для ссоры стала её публичная критика жюри «Евровидения-2021»: «Я из тех людей, которые ни с кем не ругаются, но со мной постоянно кто-то ссорится. С Филиппом Бедросовичем в прошлом году после Евровидения у нас наступило охлаждение, а до этого был период дружбы». Также телеведущая отметила, что не расстроилась из-за ссоры с музыкантом, однако реакция Киркорова вызвала у неё удивление.

Напомним, что в 2022 году Россия была отстранена от участия в «Евровидении». Несмотря на запрет, конкурс в качестве зрителя посетил Филипп Киркоров.

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