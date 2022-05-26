Чебоксары, 26 мая, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Чувашии полицейские выявили 16 фактов реализации спиртных напитков 25 мая, в день проведения «Последнего звонка», когда ограничена розничная продажа алкогольной продукции. Из них шесть нарушений зафиксировано в Чебоксарах, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последний звонок

В обеспечении правопорядка во время проведения праздничных мероприятий были задействованы более 500 полицейских. Торжественные мероприятия прошли в 392 общеобразовательных учреждениях, в них приняли участие более 17 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов. Перед началом торжественных мероприятий организовывались комплексные обследования мест их проведения. На прилегающих территориях дежурили сотрудники ГИБДД. Принятыми мерами правонарушений не допущено.

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