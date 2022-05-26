Лондон, , 18:40 — REGNUM Власти Великобритании предъявили американскому актеру Кевину Спейси обвинения в ряде сексуальных преступлений после расследования, проведенного полицией Лондона, сообщает 26 мая Reuters.

Кевин Спейси Цитата к/ф «Карточный домик». реж. Майкл Лиссак. 1993. Италия,США

Оскароносного актера обвинили в четырех случаях сексуального насилия в отношении мужчин. Помимо этого ему предъявлены обвинения в том, что он заставил человека исполнять сексуальные действия без его согласия.

В ноябре 2017 года руководство лондонского театра «Олд Вик» рассказало, что на неподобающее поведение Спейси отдельно пожаловались 20 мужчин, которые работали с ним в театре в период с 1995 по 2013 год.

Спейси, ранее являвшийся одной из самых крупных звезд Голливуда, на фоне секс-скандала был вынужден уйти из сериала «Карточный домик» и покинуть съемки фильма «Все деньги мира».

Читайте ранее в этом сюжете: Кевин Спейси просит судью закрыть дело о харассменте