Кемерово, , 17:54 — REGNUM Кемеровской области будет выделен льготный кредит на сумму 2,7 млрд рублей. Об этом было сказано на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провёл вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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«Кемеровская область: 2,7 млрд рублей для строительства дорожной и инженерной инфраструктуры и реконструкции трамвайного полотна в городе Кемерово», — говорится в телеграм-канале Хуснуллина.

По данным телеграм-канала «Цивилёв. Live», проекты предусматривают создание около 6,3 тыс. рабочих мест и ввод около 1,4 млн кв. м жилья.