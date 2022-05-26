26 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Галина Смирнова, , 18:25 — REGNUM Ипотека на фоне расширения государственной программы может вырасти в этом году на 10—15%. Такой прогноз озвучила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России (АБР). Кроме того, по словам главы Банка России, сейчас удобный момент решить банкам локальную проблему — перевести остатки валютной ипотеки в РФ в рубли.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

ИА REGNUM слова Эльвиры Набиуллиной. «И совсем локальная проблема — но все же обращу на нее внимание — остатки валютной ипотеки, ее действительно уже совсем немного. И сейчас самый подходящий момент, чтобы перевести в рубли оставшихся валютных заемщиков», — цитирует слова Эльвиры Набиуллиной.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

Сегодня Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта (п. п.), до 11%. К слову, о наличии маневра для снижения ставки говорилось в отчете регулятора об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях, опубликованном накануне. Ипотека, как говорят опрошенные изданием «Коммерсантъ» эксперты, остается для банков и для заемщиков самым позитивным сегментом. Если прирост ипотечного портфеля, по прогнозу регулятора, в этом году может составить 10–15%, то в сегменте кредитования населения Центробанк допускает сокращение на 4% по итогам 2022 года против роста на 22% в 2021-м.

Как полагают эксперты, наиболее живым из всех видов кредитования ипотека останется во многом за счет льготных программ. Несмотря на то, что банкиры указывали на падение спроса на этот продукт в апреле, уже к июню они ожидают некоторого восстановления. Спрос, по их мнению, поддержит обновление условий. Более того, как говорит Надоршин, банкам выгодно предоставлять более низкую ставку по льготным программам из-за субсидирования. По его мнению, последующее снижение ключевой ставки позволит им дополнительно заработать. Между тем есть у экспертов и сомнения. Правда, сомнения относительно, так сказать, массового спроса.

«Я не вижу экономических условий для того, чтобы появился массовый спрос, сопоставимый, например, с прошлогодним, если ставки не упадут до 3–5% или если банки радикально не смягчат условия одобрения кредита. Но на такой шаг они вряд ли пойдут, поскольку это грозит проблемами с активами и убытками», — сказал изданию Евгений Надоршин.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Каким образом в текущих рыночных условиях перераспределится спрос на ипотечные программы среди заемщиков, отметила начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева, станет понятно в ближайшие два-три месяца. Основным же драйвером рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства, соглашается она с мнением других экспертов, остается льготная ипотека. Между тем аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова указывает на отсутствие признаков снижения цен на недвижимость. С начала года, говорит она, стоимость квадратного метра подорожала на 13–15% в Москве и, по её прогнозу, по итогам года ожидается рост цен в 30%. Не ожидает массового «пришествия» заемщиков на ипотечный рынок и аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева, которая заявила «РБК», что низкие ставки будут способствовать возвращению на рынок недвижимости части покупателей. Но рынок и вторичной недвижимости, и новостроек всё-таки ощутит положительный эффект.

«Если на первичном существуют льготные программы, по которым сейчас и оформляется большая часть сделок, то ко «вторичке» в условиях рекордного повышения ставок потерян интерес со стороны покупателей», — пояснила аналитик, добавив, что это в свою очередь окажет положительное влияние на рынок новостроек, поскольку сделки по продаже старой квартиры и покупки жилья в новостройке остаются в России базовым сценарием по улучшению жилищных условий.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спрос стал постепенно восстанавливаться уже в результате предыдущего снижения ставки, сказал изданию директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Текущее снижение ставки, по его словам, позволит повысить спрос на рынке жилья (включая новостройки) еще на 20–25% и привести к постепенной стабилизации рынка недвижимости. Фактически, по мнению Хусаинова, «по спросу мы вернемся к уровню 2020 года». Положительное влияние на ипотечный рынок, по словам директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксении Якушкиной, также будет оказывать комбинированная льготная программа, которая при снижении ставки по рыночной части кредита становится более привлекательной. Но часть заемщиков, у которых нет спешки в приобретении недвижимости, по её мнению, вероятно, сохранит выжидательную позицию, ожидая возможное дальнейшее снижение ставок.

Снижение ключевой ставки, как сказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков, позволяет застройщикам как минимум достроить объекты, находящиеся на завершающем этапе.

«В целом строительному комплексу — как заказчикам, так и подрядчикам — приходится решать ряд сложных задач. Во-первых, изыскивать возможность финансирования по приемлемой стоимости. Во-вторых, решать проблемы с импортозамещением и изменением логистики, что также отражается на конечной стоимости возводимой недвижимости. И наконец серьезным фактором является снижение покупательной способности населения, что приводит к сокращению спроса на такие дорогостоящие приобретения, как жилье», — подчеркнул Кулаков.

С учетом того, как говорит эксперт, что спрос на приобретение жилья на стадии котлована сократился на 70%, нельзя исключить, что ряд девелоперских проектов будет свернут. Так что для строительной отрасли решение Центробанка — жизненно важное.