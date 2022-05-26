Вашингтон, 26 мая, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Участники южно-корейского бойз-бенда BTS на следующей неделе посетят Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом, сообщает 26 мая Reuters.

Dispatch Южнокорейская группа BTS

Байден примет участников музыкальной группы 31 мая и обсудит с ними преступления, которые были совершены против американцев азиатского происхождения на почве ненависти. Эта проблема стала особенно заметной в США в последние годы.

Напомним, что семь участников южнокорейской группы известны своими танцевальными композициями. Создав мировую базу поклонников, юноши завоевали в 2022 году уже вторую награду «Глобальный артиста года» по версии IFPI.