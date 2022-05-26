Москва, 26 мая, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Полное взыскание штрафов на сумму более 7,7 млрд рублей с Google осуществили российские судебные приставы. Прекращено исполнительное производство о взыскании 7,2 млрд рублей оборотного штрафа и 505 млн рублей исполнительского сбора, согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Google

Штрафные санкции были наложены на Google за неоднократный отказ удалить запрещённую к распространению на территории России информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 2021 года Google был оштрафован на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённого в РФ контента.

Месяц назад судебные приставы возбудили дело о принудительном взыскании с Google штрафа. Затем к вышеуказанной сумме был добавлен исполнительский сбор на сумму 505,5 млн рублей.