Луганск, , 17:48 — REGNUM В намечающемся «котле» у Лисичанска и Северодонецка могут оказаться от шести до 10 тыс. украинских боевиков, сообщил 26 мая журналистам советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Котёл Александр Погожев © ИА REGNUM

Он уточнил, что речь идёт о украинских подразделениях, сконцентрированных сейчас в этих городах и небольших населённых пунктах вокруг них.

«Предположительно по Северодонецку — от двух до трех тысяч личного состава, в Лисичанске — от четырех до шести тысяч личного состава», — сказал Киселёв.

Как сообщало ИА REGNUM, к утру 26 мая Вооруженные силы России и республик Донбасса перерезали почти все пути снабжения украинской группировки, действующей в Лисичанске и Северодонецке.

Это последний район ЛНР, хотя бы частично контролируемый укронацистами.

Читайте ранее в этом сюжете: Увольнение 115 росгвардейцев признано законным судом в Нальчике