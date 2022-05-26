Рига, , 17:46 — REGNUM Резкий рост стоимости энергоресурсов и сырья вынуждает латвийские компании пересматривать цены на свои продукты и услуги в сторону повышения, чтобы оставаться прибыльными. Как сообщил местный портал bb. lv, об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Jumis Pro.

Рост цен

Так, 8 из 10 предприятий Латвии уже повысили расценки или планируют сделать это в ближайшее время. 30,4% респондентов признались, что просят больше денег, иначе они не могут покрыть растущие расходы. Еще 52,1% респондентов внимательно следят за тратами и планируют поднять расценки, как только не смогут «сводить концы с концами».

Только 17,1% не собираются ничего менять, а несколько компаний даже рассматривают возможность снижения цен.

Основными причинами подорожания товаров и услуг большинство респондентов называют факторы, часто упоминаемые в последние полгода. Самым важным является рост цен на топливо, который напрямую затронул 59,5% компаний.

Еще 58,7% респондентов изменили свои расценки в связи с ростом стоимости товаров и сырья, и столько же респондентов почувствовали давление со стороны сотрудников с целью повышения заработной платы или доплаты внешним поставщикам услуг.

Менее значительным, но весомым фактором стал рост цен на электроэнергию, который ощутили 51,9% компаний. Подорожание природного газа повлияло на бизнес меньше, чем на домохозяйства, его как причину пересмотра цен назвали 17,8% компаний.

«Неприятно признавать, но в этом году нам придется столкнуться с подорожанием товаров и услуг во многих сферах. Вероятно, и в тех, где цены пока остаются на прежнем уровне», — прокомментировал итоги опроса руководитель компании Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.