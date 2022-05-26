Кемерово, , 17:46 — REGNUM Жительница Кемерова предстанет перед судом за оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело возбудили после отравления детей парами хлора в бассейне, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Бассейн

По данным следствия, женщина арендовала помещение банного комплекса с бассейном и долгое время не замеряла уровень содержания хлора в воде, хотя предоставляла его посетителям для отдыха. В итоге пятеро детей в возрасте от 6 до 13 лет, которые находились в комплексе с родителями, были госпитализированы с признаками отравления парами хлора. Химическое исследование показало, что объемная доля хлора в воде превышает уровень допустимого значения.

Со следствием женщина сотрудничала, вину признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.