Рига, 26 мая 2022, 17:44 — REGNUM Большинством голосов парламент Латвии утвердил законопроект, который призван обязать Рижскую думу до 15 ноября 2022 года снести мемориал советским воинам в столичном парке Победы. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.
За принятие спецзакона, обязывающего сносить памятники советского периода, проголосовали 64 депутата. Против было 18 парламентариев.
Законопроект был рассмотрен и принят 26 мая во внеочередном порядке и в ускоренном режиме. Обсуждение законопроекта в Сейме продлилось чуть более часа и транслировалось по общенациональному телевидению. Его публичное обсуждение представители националистических партий использовали для антироссийских заявлений и призывов, которые подпадают под определение «речи вражды и ненависти» по отношению к русскому нацменьшинству страны.
Так, прозвучали призывы выдворить из страны и лишить гражданства тех жителей страны, кто отмечает День Победы 9 мая и выражает протесты против решения парламента.