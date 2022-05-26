Рига, 26 мая, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Большинством голосов парламент Латвии утвердил законопроект, который призван обязать Рижскую думу до 15 ноября 2022 года снести мемориал советским воинам в столичном парке Победы. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Kalnroze Памятник освободителям Риги. Латвия

За принятие спецзакона, обязывающего сносить памятники советского периода, проголосовали 64 депутата. Против было 18 парламентариев.

Законопроект был рассмотрен и принят 26 мая во внеочередном порядке и в ускоренном режиме. Обсуждение законопроекта в Сейме продлилось чуть более часа и транслировалось по общенациональному телевидению. Его публичное обсуждение представители националистических партий использовали для антироссийских заявлений и призывов, которые подпадают под определение «речи вражды и ненависти» по отношению к русскому нацменьшинству страны.

Так, прозвучали призывы выдворить из страны и лишить гражданства тех жителей страны, кто отмечает День Победы 9 мая и выражает протесты против решения парламента.