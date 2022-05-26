Вашингтон, 26 мая 2022, 20:42 — REGNUM Американский рэпер Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III) представил расширенную версию пластинки The Eminem Show. Премьера альбома состоялась на всех зарубежных музыкальных платформах 26 мая.

Певец Эминем
Певец Эминем
DoD News

В переиздание проекта попали неизданные треки, концертные записи и инструментальные версии уже известных работ. К слову, выход оригинальной пластинки состоялся в 2002 году.

Напомним, что Eminem начал творческую деятельность в начале 1990-х годов. В 2002 артист представил альбом под названием The Eminem Show, впоследствии подаривший ему награду «Грэмми».

Читайте ранее в этом сюжете: Obladaet выпустил новый трек в преддверии премьеры альбома