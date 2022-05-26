Вашингтон, 26 мая, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Американский рэпер Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III) представил расширенную версию пластинки The Eminem Show. Премьера альбома состоялась на всех зарубежных музыкальных платформах 26 мая.

DoD News Певец Эминем

В переиздание проекта попали неизданные треки, концертные записи и инструментальные версии уже известных работ. К слову, выход оригинальной пластинки состоялся в 2002 году.

Напомним, что Eminem начал творческую деятельность в начале 1990-х годов. В 2002 артист представил альбом под названием The Eminem Show, впоследствии подаривший ему награду «Грэмми».