Липецк, , 17:42 — REGNUM В Липецкой области введена новая единовременная выплата для педагогических работников дошкольного образования, сообщила 26 мая пресс-служба областного совета депутатов.

В детском саду Admoblkaluga.ru

120 тысяч рублей получат воспитатели, логопеды, дефектологи и психологи, которые придут работать в детские сады в течение года после окончания техникума, колледжа или вуза, а также декретного отпуска или армии. Они должны устроиться не менее чем на одну ставку и отработать в учреждении не менее двух лет.

Право на получение выплаты установят также для работающих по профессии студентов педагогических вузов при их трудоустройстве в школы после получения дипломов. Условия предоставления аналогичны. Размер выплаты также 120 тысяч рублей. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.