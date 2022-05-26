Тула, , 17:41 — REGNUM Заседание организационного комитета X Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего» состоялось 26 мая в Туле, его провёл губернатор Алексей Дюмин. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Форум будет проходить в пансионате «Шахтер» в Алексине с 27 июня по 7 июля.

Тульская область готовится принять Международный форум «Инженеры будущего» Управление пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин подчеркнул, что форум станет большим событием для Тульской области, его проведение — это результат совместной работы правительства Тульской области и Союза машиностроителей России.

«Тульской области как промышленному региону тематика Форума особенно близка. Его участниками станут молодые специалисты промышленных и оборонных предприятий. Это позволит им улучшить свои компетенции и знания, стать более востребованными на своих предприятиях, что окажет позитивное влияние на оборонный и промышленный потенциал России», — подчеркнул Алексей Дюмин.

По информации министра молодёжной политики Тульской области Алексея Давлетшина, участниками форума станут 1 500 человек. Церемония открытия его состоится 29 меня, церемония закрытия пройдёт 6 июля.

Для участников форума разработаны культурная и спортивная программы, подготовлены экскурсионные маршруты. Так, в рамках культурной программы запланировано проведение конкурса «Мисс Инженеры будущего», вечерних игровых программ «Битва роботов» и «Есть контакт», подготовлен квиз по инженерной тематике, а также летний кубок чемпионов официальной «Оружейной лиги» международного союза КВН, спектакли, мастер-классы. В спортивную программу включили чемпионаты по лапте, городошному спорту, бочче, мини-футболу, лазертагу и многоборью по стрельбе, чемпионат по киберспорту. В свободное время участники смогут поиграть в пляжный волейбол, стритбол, большой теннис, бадминтон, шахматы, шашки, настольные игры. Также для гостей форума запланирована обширная экскурсионная программа.

Как сообщила заместитель исполнительного директора Союза машиностроителей России, заместитель председателя оргкомитета Наталья Попова, в этом году на форуме будут работать рекордные 12 факультетов. Так, впервые будет организован англоязычный факультет и факультеты, отражающие специфику Тульской области — «Факультет вооружений, боеприпасов и спецхимии» и «Факультет комплексов высокоточного оружия ближней тактической зоны», а также «Автомобильный факультет» и «Факультет современных промышленных технологий и ТРИЗ».

Деловая программа форума предполагает проведение панельных дискуссий, круглых столов с участием руководителей крупнейших отечественных корпораций и федеральных органов исполнительной власти, представителей бизнес-структур, в том числе иностранных. Ежедневно будет проходить около 10 круглых столов и мастер-классов.

«В 2022 году ожидается присутствие представителей 80 стран. Это рекорд за всё время проведения форума. При этом иностранцы будут не просто участниками, а спикерами и гостями. В форуме примут участие послы и представители посольств, а также ректоры иностранных вузов», — отметила Наталья Попова.

Как отмечалось на заседании оргкомитета, организаторам форума направлен перечень требований СанПиН безопасности. Все поставщики питания будут проверены. Участники форума должны быть вакцинированы или ревакцинированы против коронавируса, также им необходимо предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов до прибытия на мероприятие. При невозможности сдачи ПЦР-теста в установленные сроки предлагается провести экспресс-тестирование по прибытии.

Как сообщил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков, на форуме будет работать пункт оказания первой медицинской помощи. Для этого выделено отдельное здание, где оборудованы кабинет врача, процедурная и изолятор. Медицинские работники будут обеспечивать работу медпункта и дежурить на пляже.

Алексей Дюмин отметил, что форум должен пройти на высоком уровне и поручил всем ответственным держать на личном контроле его подготовку и проведение.