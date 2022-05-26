Курган, , 17:36 — REGNUM В Курганской области за сутки на 26 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано 14 человек, выписаны по выздоровлению 36 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Эпидемия коронавируса tasnimnews.com

Всего за сутки выявлено 23 заражённый коронавирусом курганцев.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 26 мая выявлено 104 455 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 465 человек, скончались 1433 пациента (ни одного за сутки).

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