Курган, 26 мая, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 26 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано 14 человек, выписаны по выздоровлению 36 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

Всего за сутки выявлено 23 заражённый коронавирусом курганцев.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 26 мая выявлено 104 455 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 465 человек, скончались 1433 пациента (ни одного за сутки).