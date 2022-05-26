Кемерово, , 17:36 — REGNUM Кемеровская область находится в тёплой воздушной массе из районов Казахстана. Практически до конца мая в регионе сохранятся высокие температуры. Об этом сообщил областной гидрометцентр.

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«В ночные часы столбики термометров будут понижаться до +9…+12ºС, местами +17 ºС, а днём воздух будет разогреваться до +25…+30 ºС. Существенных осадков не прогнозируем, для сильных дождей недостаточно влаги и нет влияния циклонов, которые могли бы полноценно увлажнить почву», — говорится в прогнозе».

По данным синоптиков, май уже выходит за пределы климатических норм. Так, первая декада отметилась по температурам на 1 ºС выше климатические нормы. Вторая декада была с аномальными температурами и превысила нормы на 7 — 9 ºС. Третья декада, по предварительным расчётам, тоже с аномальным ходом температур на 6 — 7 ºС выше нормы — такая погода в Сибири характерна для июля.