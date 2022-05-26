Липецк, 26 мая, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В Липецкой области у 20 тысяч бюджетников повысится заработная плата. Как сообщила пресс-служба областного совета депутатов, это связано с повышением пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

Увеличение прожиточного минимума приведет к увеличению числа граждан, которые смогут претендовать на меры государственной поддержки. Увеличение МРОТ должно повлиять на рост заработной платы работников коммерческих предприятий.

Расходная часть регионального бюджета в связи с повышением выплат увеличится на 238 миллионов рублей.