Лондон, , 20:40 — REGNUM Британский режиссёр Кейт Херрон, известная по первому сезону супергеройского сериала «Локи», раскрыла причину ухода из проекта. Об этом пишет портал «Канобу» 26 мая.

Локи — главный злодей Цитата из к/ф «Мстители» реж Джосс Уидон. 2012. США

«Я была в сериале где-то около трёх лет. Просто почувствовала, что вложила в него всё. Это почти похоже на истории у костра, где каждый режиссёр вносит своё видение и свою точку зрения. Я чувствовала, что дала сериалу очень много и что нужен кто-то новый со свежим взглядом. Для меня это то, что сделает сезон хорошим», — призналась Херрон. К слову, режиссёрами второго сезона были назначены Джастин Бенсон и Аарон Мурхед.

Напомним, что премьера первого сезона «Локи» состоялась 9 июня 2021 года. На лето 2022 года намечены съёмки продолжения сериала.

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