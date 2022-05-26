Тамбов, , 17:31 — REGNUM Сегодня, 26 мая, делегация Тамбовской области во главе с руководителем региона Максимом Егоровым посетила Свято-Троицкую Сергиеву лавру в Московской области. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла здесь заложен памятный сад в честь празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, сообщили ИА REGNUM в управлении информполитики администрации Тамбовской области.

Максим Егоров принял участие в закладке памятного сада в Свято-Троицкой Сергиевой лавре Фото: Артур Шихов. Администрация Тамбовской области

Максим Егоров принял участие в закладке памятного сада в Свято-Троицкой Сергиевой лавре Фото: Артур Шихов. Администрация Тамбовской области

Тамбовчане высадили яблони сорта «Китайка золотая ранняя» селекции известного ученого И.В.Мичурина.

Максим Егоров «Сегодня по благословению Святейшего Патриарха Кирилла мы заложили здесь памятный сад в честь празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Этот юбилей — большой праздник для каждого православного жителя нашей страны. Сергий Радонежский призывал к любви и единению. «Любовью и единением спасемся», — говорил он. Единство, сплочённость, любовь к Родине во все времена были важнейшими качествами русского народа. Уверен, что так будет и впредь. Из Тамбовской области мы привезли специальные сорта яблонь селекции тамбовского ученого Ивана Владимировича Мичурина. Эти яблони начинают плодоносить уже на третий год. Пусть сочные и ароматные плоды мичуринских яблонь принесут в это святое место еще больше тепла и света, добра и любви».

Напомним, что в 2022 году Русская Православная Церковь празднует 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В апреле этого года был создан оргкомитет по подготовке к празднованию исторического юбилея, в состав которого вошел и руководитель Тамбовщины Максим Егоров.

Максим Егоров принял участие в закладке памятного сада в Свято-Троицкой Сергиевой лавре Фото: Артур Шихов. Администрация Тамбовской области

«В Тамбовской области в селе Стрельцы есть храм преподобного Сергия Радонежского, — подчеркнул глава области. — Тамбовчане почитают этого святого, обращаются к его лику в трудные минуты своей жизни, а также с благодарностью. В этом году Тамбовская область празднует 85-летие. Приглашаю всех жителей нашей страны в гости — попробовать мичуринские яблоки и посетить небольшой, но очень душевный храм Сергия Радонежского».

Сергий Радонежский — великий подвижник, один из наиболее почитаемых святых в России. Мощи преподобного были обретены 18 июля 1422 года при строительстве Троицкого собора.

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