Сараево, , 17:51 — REGNUM Озвучивать позицию России и разъяснять принципы европейской безопасности — не значит угрожать кому-либо, как это воспринимают некоторые политики в Боснии и Герцеговине. Об этом говорится в комментарии посольства России в БиГ для телеканала РТРС, опубликованном 26 мая.

Босния и Герцеговина Иван Шилов © ИА REGNUM

В комментарии отмечается, что в последние годы НАТО превратилось в агрессивную организацию, чьей главной мишенью является Российская Федерация. Поэтому вступление любой страны в Североатлантический альянс Москва воспримет как абсолютную поддержку военных и политических целей НАТО, направленную против России, говорится в документе.

«Каждое государство имеет суверенное право определять собственные внешнеполитические приоритеты в соответствии со своим национальным правопорядком», — отмечается в заявлении российской дипломатической миссии.

Напомним, что ранее член президиума БиГ от бошняков Шефик Джаферович заявил, что Россия открыто угрожает БиГ, заявляя о том, что эта страна столкнется с отрицательными последствиями, если продолжит курс сближения с НАТО. По словам Джаферовича, этим занимается посол России в Сараево.